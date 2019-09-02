AK Parti Van milletvekilleri Çatak'ta

02.09.2019 16:27

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve partililerin bulunduğu heyet, Çatak'ta muhtarlarla ve mahalle başkanlarıyla istişare toplantısında buluştu.



AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Emre Güray'ın olduğu AK Parti heyeti, ilk ziyaretini Çatak'a yeni atanan Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Heyet Kaymakamlık ziyaretinden sonra Çatak Belediye Toplantı Salonuna geçip muhtarlar ve mahalle başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, muhtarlar ve mahalle başkanlarına talep ve istekleri için söz verdi. Talepleri, istekleri ve sorunları dinleyen divan ekibince çözüm aşamasında olan çalışmaların yapılacağını söylediler.



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, ilçe teşkilatı ve kurum amirleri ile yaptığımız toplantı çok verimli geçti. Sorun ve talepleri not ettik elimizden geldiğince sorunların çözümü taleplerin karşılanması konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Toplantıya iştirak eden herkese teşekkür ederim" dedi.



Toplantının ardından heyet, merhum Felemez Kuncu için kurulan taziyeye çadırına gidip Kuncu ailesine taziye dileklerini iletip dua ettiler.



Taziyeden sonra milletvekilleri ve AK Parti il heyeti ilçeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA