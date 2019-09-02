AK Parti Van Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar Çatak'ta

02.09.2019 18:32

AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, Çatak ilçesini ziyaret etti.

Arvas ve Gülaçar, Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra belediyeye geçen Arvas ve Gülaçar, toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelerek, dile getirilen sorun ve talepleri dinledi.

Arvas, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Ardından merkez taziye evine giden Arvas ve Gülaçar, Kuncu ailesine başsağlığı diledi.

Milletvekillerine, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Güray da eşlik etti.

Kaynak: AA