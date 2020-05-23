Ak Parti Van Milletvekili Kartal'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Ak Parti Van Milletvekili Kartal'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ak Parti Van Milletvekili Kartal'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:10

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kartal yayımladığı mesajında, "Rahmetin ve bereketin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, Ramazan bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine daha fazla hoşgörüyle baktığı en güzel anlardır. Kardeşlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, özellikle kritik süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramını kutlar, bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diler sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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