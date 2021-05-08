AK Parti Van Milletvekili Arvas, Tuşba Belediyesinin çalışmalarını inceledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret ederek, hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret ederek, hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir süre görüştükten sonra belediye hizmet binasının bulunduğu kent meydanı ile alışveriş merkezi olarak planlanan alanda incelemelerde bulundu. Arvas beraberindeki Belediye Başkanı Salih Akman, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sıracettin Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil ve birim müdürleri ile birlikte 104 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden Akköprü Millet Bahçesi'ne gezdikten sonra Kalecik Mahallesi'ndeki belediyeye ait makine ikmal garaj amirliği ile Van Valiliği'nden protokolle devralınan 'Toplum Yaşam Merkezine geçti. Ardından Şemsibey Mahalle Parkı'nda oyun oynayan çocuklara çeşitli hediyeler veren Arvas ve Akman, Ayanıs Halk Plajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Projeler hakkında Belediye Başkanı Salih Akman'dan teknik bilgi alan Arvas, belediyenin hayata geçirdiği projelerle Tuşba'nın kaderini değiştirdiğini söyledi. Hayata geçirilen projelerden dolayı Başkan Akman'ı ve ekibini tebrik eden Arvas, "Tuşba Belediyesi, vatandaşlara örnek belediyecilik hizmetlerini sunuyor. AK Belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinin hayata geçirildiği Tuşba İlçemiz de belediyemiz tarafından bir birinden güzel birçok proje yürütülüyor" dedi.

Hayata geçirilen ve önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan projeler hakkında da Milletvekili Arvas'a bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise bölgenin kalkınmasına öncülük edecek projelerini geri çevirmeyerek destek sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı