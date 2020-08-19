AK Parti Van Milletvekili Arvas'tan vatandaşlara 'sorumluluk' çağrısı AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van ve Türkiye genelinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşlara sorumluluk çağrısında bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van ve Türkiye genelinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşlara sorumluluk çağrısında bulundu.

Korona virüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Hükümetimizin aldığı tedbirler yetmez, önemli olan vatandaşın kurallara riayet etmesi ve sorumluluk almasıdır. Sosyal bir varlık olarak hepimiz birbirimize muhtaç ve bir o kadar da birbirimizden sorumluyuz. Salgın durup dururken artmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, kurallara riayet etmeyenlerin marifeti ile yayılıyor. Süreç içinde gördük ve yaşadık ki Covid-19 ile mücadelede vazgeçmeye başladığımız andan itibaren kaybediyoruz" dedi.

Vatandaşların korona virüs ile mücadelede üç şeye dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Arvas, "Üç şeyi doğru yapmalıyız. Bunlar maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlemesidir. Bugün için kontrollü hayat yegane çözümdür. Maazallah yapılan ihmal ve ihlaller başa dönmemize neden olabilir. Bugüne kadar yapılan emekler heba edilmemelidir. Korona virüs ile birlikte bugüne kadar tanık olmadığımız bir yaşamı deneyimledik, sağlık kaygısı ile sosyal ve ekonomik hayatımızı kısıtladık, alışageldiğimiz birçok şeyden mahrum kaldık. Bildiğimiz kadarıyla yakın tarihte toplumsal hafızada bu çaplı küresel bir salgın olmamıştır. Dolayısıyla virüs ile ilgili önlemlerin insanların hayatını doğrudan etkilemesi, etkileşimin sebep olduğu panik, sürecin uzaması ve oluşan bilgi kirliliği bizi toplumsal davranışlarımızı tekrar sorgulamaya zorluyor. Günlük yaşamımız ve iş hayatımızda yarattığı değişimle bir süredir gündemimizin merkezinde olan korona virüs salgını öyle görünüyor ki bir süre daha önceliğimiz olacak ve bizi rahat bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünyada bugüne kadar birçok virüsün çıktığını ancak hepsinin de son bulduğunu belirten Arvas, "Umutlarımızın ve günlük yaşantımızın bir sınava tabi tutulduğu bugünlerde korona virüsün de tıpkı diğerleri gibi sonu olacaktır. Toplum sağlığının korunmasını esas alan bu mücadelemizde süreci, eski alışkanlıklarımızı değiştirerek ve yeni normale riayet ederek desteklemeliyiz. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun tavsiye ve önerilerini dikkate alarak, yetkililerin verdiği bilgileri takip ederek bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabiliriz. Aşı çalışmaları ülkemizde ve bütün dünyada devam etmektedir. Bu illetin ilacı bulunana veya virüsün mutasyona uğrayacağı zamana kadar, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ruhu ile bu virüsün üstesinden gelmeliyiz. Unutmayalım ki virüsler biz olmadan bir araya gelemez ama biz birlikte, bilinçli hareket edersek bu salgını yenebiliriz. Çünkü bu virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değil. Her birimiz, birbirimizin hakkını, hukukunu gözeterek, özenli davranarak korona virüs salgınının önüne geçilmesine katkıda bulunabiliriz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA