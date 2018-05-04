AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Gezgen'in Teşkilat Ziyaretleri

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Abdulvehap Gezgen, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Van'da önemli bir yeri olan 24 yıllık memurluk ve yöneticilik hayatında önemli hizmetlere imza atan Abdulvehap Gezgen, 24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvurusu yaptıktan sonra seçim çalışmalarına başladı. VASKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek aday adayı olan Gezgen, ziyaret ettiği her yerde 24 yıllık deneyim ve birikimlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Van halkı için harcayacağını vurguluyor. Seçim çalışmalarını Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sürdüren Gezgen, ilçe teşkilatları ziyareti samimi bir ortamda geçiyor.

Abdülvehap Gezgen'in yaklaşık olarak 24 yıl bulunduğu görevlerde 1 milyon kişiye hitap edecek Van merkez su ve kanalizasyon revize projelerinin saha çalışmalarında bulundu ve onaylayarak imza attı. Almanya Kalkınma bankasının (KFW) yüzde 85 hibe olarak desteklediği 14 milyon Euro maliyetli Van içme suyu tedariki ve atık su bertaraf projesinin, finans temini, yapım ve işletmesinin her aşamasında kontrollük ve koordinatörlük yaptı. 19 milyon Euro yüzde 83 hibe Erciş İPA-1 Erciş içme suyu ve arıtma tesisi prosesinin yapım aşamalarında denetim ve yönetiminde bulundu. İpekyolu, Tuşba ve Edremit'in bir kısmının sahilinden geçen ve merkez atık suları toplayan kolektör hatlarının projelendirilmesi, yapımı ve işletmenin her aşamasında bulundu. 1 milyon kişi kapasiteli arıtma tesisinin ihale aşamasına gelmesine kadar önemli katkı sunmuştur. Gevaş içme suyu sorunu köklü çözümü, Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli su götürülmesi projesinin hazırlanması gibi Van merkez ve diğer ilçelerinde onlarca içme suyu temini ve atıksu bertaraf projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde hem teknik hem onaylayan olarak başrol almıştır. İçme suyu kayıp kaçak oranı yüzde 80'lerdeyken kayyumdan sonra yapılan çalışmalar sonucunda bu oranı yüzde 63'lere çekilmesinden ve VASKİ'nin kar eden kurum haline gelmesinden önemli katkısı olmuştur. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında onlarca eğitim programlarına katılmış sertifikalar almıştır. Gezgen, 24 yıllık meslek hayatında yaptığı bu çalışmaları artık TBMM çatısı altında daha kapsamlı olarak hemşerilerine sunacağını ifade etti. - VAN