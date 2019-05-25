AK Parti Van İl Teşkilatı 2 bin kişiyi iftarda buluşturdu

Van'da yaklaşık 2 bin kişi, AK Parti İl Teşkilatınca düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda iftar verildi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemekte, ramazan ayının önemine işaret etti, yaklaşan Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazanın ibadet ayı olduğunu ve Müslümanlar için medeniyet, huzur ve sevinç anlamına geldiğini belirten Türkmenoğlu, "Ahirette makam, mevki ve servetin değeri yok. Müslümanlar olarak birbirimizle kucaklaşıp helalleşmeliyiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Biz duaya inananlardanız. Allah ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozsun. Birlik ve beraberliğimizin her daim devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da aynı sofrada buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, iftar programını düzenleyen teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA