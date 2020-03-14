AK Parti Van İl Başkanşığı koronavirüse karşı dezenfekte edildi
AK Parti Van İl Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
14.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:32
AK Parti Van İl Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Özel kıyafetli ekipler, parti binasındaki çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.
Dezenfekte işlemlerinin periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği bildirildi.
Öte yandan Başkale, Gürpınar ve Gevaş'ta yapılması planlanan ilçe kongreleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.
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Kaynak: AA