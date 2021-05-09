AK Parti Van İl Başkanlığından şehit ve engelli annelerine "Anneler Günü" ziyareti
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AK Parti Van İl Başkanlığından şehit ve engelli annelerine "Anneler Günü" ziyareti

AK Parti Van İl Başkanlığından şehit ve engelli annelerine 'Anneler Günü' ziyareti
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Anneler Günü" nedeniyle şehit ve engelli çocukların annelerinin gününü kutladı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Anneler Günü" nedeniyle şehit ve engelli çocukların annelerinin gününü kutladı.

Türkmenoğlu, Kadın Kolları Başkanı ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları ile birlikte şehitlerin annelerini ziyaret etti.

Ardından hayatlarını engelli çocuklarına adayan annelerle bir araya gelen Türkmenoğlu, Anneler Günü'nü tebrik etti, çiçek takdim etti.

Annelerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Her annemiz fedakardır, ancak engellilerimizin ailelerinin fedakarlığı çok daha kutsaldır. Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler. Şüphesiz ki, onlara olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kaldı ki dünya da anne sevgisinin yerini dolduracak başka bir sevgi de yoktur. Çünkü onlar dünyanın en değerli ve kutsal varlıkları oldukları gibi, onlara layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevdir."

Aileler de duyarlılıklarından dolayı Türkmenoğlu'na ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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