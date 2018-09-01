AK Parti Van İl Başkanlığına Bombalı Araçla Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da 12 Eylül 2016'da 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı saldırısının faillerinden "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan, Van-Gürpınar kırsalında düzenlenen operasyon sonrası etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi.
2016 YILINDA AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI BİNASINA SALDIRDI
Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenen "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'da AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2018'de Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik kimlik tespiti yapıldı.
Çalışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ve "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edildi.