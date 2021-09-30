AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti taşkından etkilenen mahalleyi ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti taşkından etkilenen mahalleyi ziyaret etti

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti taşkından etkilenen mahalleyi ziyaret etti

AK Parti İl Başkanlığı heyeti, geçen hafta meydana gelen taşkından etkilenen Seyrantepe Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

TUŞBA, VAN (AA) - AK Parti İl Başkanlığı heyeti, geçen hafta meydana gelen taşkından etkilenen Seyrantepe Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve partililer, taşkından zarar gören mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Selin yaşandığı andan itibaren Tuşba Belediyesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Türkmenoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mahallesi kısa sürede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Selden dolayı oluşan enkaz kısa sürede kaldırıldı. Şuanda tüm kurumlarımızla Seyrantepe'de yaşanan sıkıntılı süreci atlattık. Bugün de teşkilat ve belediye başkanlarımızla geldik. Kurumlarımızın çalışmalarını yerinde inceledik. Muhtarımız ve vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Hızlıca eksiklikler görüldü. Bunların giderilmesi hususunda gerek alt yapıdan sorumlu VASKİ ekiplerimiz gerekse caddelerin biran önce yıkanması için Tuşba Belediyemiz ve DSİ kanal temizliğini hemen gerçekleştirdi. 98 hanede irili ufaklı zararlar var. 5 ailemizi de bölgeden alarak farklı bir yerde iskanını gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan dolayı tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik

Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Mehmet Topal Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti taşkından etkilenen mahalleyi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:22:46. #1.12#