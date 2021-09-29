AK Parti Van İl Başkanlığı haftalık değerlendirme toplantısı yaptı

VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanlığı, haftalık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, teşkilatlarının birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kentte çalmadık kapı bırakmadıklarını, tüm kesimlerle bir araya geldiklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Genel merkezimiz tarafından tevdi edilen ve sadece 10 şehirde bulunan mobil iletişim aracımızı mahallelere kurduk. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm ortağı oluyoruz. Partimizin üye sayısını artırmaya devam ediyoruz. Sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı, vatandaşa daha rahat ulaşabilmenin en önemli yollarından biri. Muhalefetin yalan ve yanlış bilgilerle partimize yönelttiği iftiraları bertaraf etmek için sosyal medyayı aktif şekilde kullanmalıyız. Vatandaşlarımızı evlerinde, işyerlerinde ziyaret ederek gönül köprüsü kurma yolundaki çalışmalarımıza devam etmeliyiz, Partimiz hizmet partisidir."

Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.