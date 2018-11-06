AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun İlçe Ziyaretleri

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Bahçesaray ve Çatak ilçelerini ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalarını sürüdüren Başkan Türkmenoğlu, ilk olarak Bahçesaray ilçesinde yönetim kurulu üyeleri, ilçe ana kademe, gençlik ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın çalışmalarla ilgili bilgiler aktardığı toplantıda konuşan Türkmenoğlu, partilerinin kurumsal kimliğine uygun şekilde örgütlenmeyi tamamlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bütün yapılarıyla seçime hazır olduklarını ifade eden Türkmenoğlu, "Partimizin omurgasını oluşturan mahalle başkanlarımızı da aktif hale getirdik. Mahallelerimizdeki sorun ve sıkıntıların partimiz adına ilk muhatabı ve çözümde söz sahibi mahalle başkanlarımızdır. Biz de mahalle başkanlarımızın çalışmalarını yakinen takip edeceğiz." diye konuştu.

Ardından Çatak ilçesine geçen Türkmenoğlu, burada da partililerle bir araya gelerek, çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.