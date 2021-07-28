AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "teşkilat buluşmaları" kapsamında 3 ilçe başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "teşkilat buluşmaları" kapsamında 3 ilçe başkanlığını ziyaret etti.

İlçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Türkmenoğlu, teşkilat buluşmalarının önemine değindi.

Yönetim olarak dördüncü yılı geride bıraktıklarını belirten Türkmenoğlu, AK Parti teşkilatlarının millet nezdinde güvenini tesis etmiş durumda olduklarını aktardı.

Büyük bir davanın mensupları olduklarını kaydeden Türkmenoğlu, "AK Parti 81 ilde 960 ilçede 15 milyon üyesi olan dev bir kadrodur. Bu kadroların hepsinin bir derdi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın derdini dert edinmişiz. AK Parti kimliğiyle bu davaya gönül veren kişiler olarak bize hedef çizen, yol haritamızı belirleyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gitmek suretiyle bu ülke için hiç durmadan azimle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomisi en iyi olan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"Her alanda büyüyen bir Türkiye var. Vesayet ve cuntayı yerin altına gömerek bir daha uyanmamak üzere üstüne toprak atan davanın erleriyiz. Hükümetimizin son zamanda attığı adımlarla bölgede terör kelimesinin tarihe karışması an meselesidir. Artık eski Türkiye yok. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla, sosyal yardımlar adı altında ilimizde 337 bin kişiye sosyal yardım yapılıyor. Bu da demek oluyor ki ülkemiz AK Parti ile ekonomi alanında zirvededir. Bunun altında yatan asıl mesele de AK Parti'nin kesintisiz hükümetleri ve istikrarıdır. Ülkemizin daha da ileriye gitmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

2023 seçimleri için stratejik eylem planları üzerinde çalıştıklarını dile getiren Türkmenoğlu, tüm teşkilatlarıyla saha indiklerini söyledi.

Zaman zaman Van'da anket çalışmaları yaptıklarını anlatan Türkmenoğlu, "Anketlerimiz sonucunda, ilimizde her 100 kişiden 70'i 30 yaş altı seçmenden oluşuyor. Bu da demek oluyor ki 700 bin seçmenin içinde, 500 bin genç seçmenimiz var. Gençlerle yüz yüze yapılan görüşmelerde AK Parti'ye büyük bir güven olduğunu gördük. Bu anlamda ilçe teşkilatlarımıza da büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu