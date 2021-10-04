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AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, gençlerle bir araya geldi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlik festivaline katıldı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlik festivaline katıldı.

Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezinde düzenlenen etkinlikte, voleybol, futbol, basketbol turnuvaları düzenlendi, gençler halay çekti, şarkılar söyleyerek güzel zaman geçirdi.

Türkmenoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, partilerinin vizyonunun ve misyonunun en önemli unsurunun gençler olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerle ulaşacaklarını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda adım adım 2071 hedeflerine ulaşmak için gençlerimizin tarihlerinden aldıkları ilhamla yetişmeleri için gayret göstereceğiz. Burada biz bir festival yapıyoruz. Milletine susamış, milli birliğe ve beraberliğe kendini adamış, bayrağına, devletine ve özellikle teşkilatına gönül vermiş bu kardeşlerimizle burada hasbihal edeceğiz. Gençliğimizin, özellikle son iki ayda teşkilat çalışmalarında büyük emek ve gayretleri var. 13 ilçeden gelen gençliğimizi gönülden kucaklıyoruz. İşimiz burada bitmiyor. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışacağız."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ise partilerinin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını anlattı.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, AK Parti Batman Milletvekili ve İl Koordinatörü Ziver Özdemir, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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