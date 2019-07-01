AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Atacan'dan 'şeffaflık' vurgusu

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Ferhat Atacan, 15 aylık görevleri süresince toplumu yanıltan veya oyalayan bir mantık üzerinden değil, daha gerçekçi ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda kurumsal bir yönetim tarzı benimsediklerini söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Atacan, Van'da şeffaflık ilkesi içerisinde değişim ve dönüşüm sürecine girdiklerini belirtti. Van İl Başkanlığı'nın kurumsal kimliğe kavuştuğunu ve bunu kendilerinden sonra geleceklere çok önemli bir miras olarak bırakacaklarını vurgulayan Atacan, "Üzülerek ifade edeyim ki, Van siyaseti tüm partilerin genel merkezlerinde çok kötü olarak anılıyor. Ne yazık ki genel merkezler birbirini karalayarak yerine geçmek için olmadık iftiraların atıldığı alanlar olarak kullanılmıştır. Bugüne kadar toplumun menfaatlerini ön planda tutacak bir Van lobisi oluşmamış, her başını kaldıran siyasetçinin iftira kuyularına atılarak yok edilmesi gerçekleştirilmiştir. Bizler bunu artık kırmak istiyoruz. Van'ın sağlıklı gelişmesi için kaliteli üyelerden lobilerin alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hemşehrilerimizi harekete geçirerek Van için bulundukları yerlerde çalışmalar yapmalarını sağlıyoruz. Bu sebeple siyaset üslubumuzu yapıcı, birleştirici ve geliştirici temeller üzerinde oluşturduk, devam da ettireceğiz. Van'ın sorun ve sıkıntılarına hakimiz ve önümüzde 4 yıl gibi bir süre var. Bu süre içerisinde kalıcı kurumsal projeleri hayata geçireceğiz. Bizi yapıcı eleştiren ve eksiklerimizi görerek yol gösteren herkesi ve her kesimi dinleyeceğiz. Ancak bizlere iftira atarak karalamaya çalışanları ciddiye almayacağız. Toplumumuzun da bizleri eleştirenlere bakmalarını ve menfaat hedefleyip hedeflemediklerini görmelerini istiyoruz" dedi.

Atacan, kentte siyasetin kalitesini artırarak toplumun kötü bakış açısını bertaraf etmeyi amaçladıklarını ve bu konuda da önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi. İl Başkanları Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte siyasal güç kullanılarak kurumların sömürülmesini veya şahsi menfaatler doğrultusunda dizayn edilmesinin önüne geçmeye gayret gösterdiklerini anlatan Atacan, şöyle konuştu:

"Bunu da kısa sürede başardık. Parti yönetimimiz hırsızlık, haksızlık ve ihalelere fesat karıştırma gibi kavramları Van'ımızda bertaraf etmek için çok ciddi çaba sarf etmiştir. Bu konuda kalın çizgilerimizin olduğu artık Van'ımızda bizleri yıpratmak isteyen kişi veya kişiler haricindeki tüm toplum katmanları tarafından kabul ve takdir görmüştür. Siyasetin sorun değil, proje üreten bir yapı içerisine kavuşması için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde teşkilatımızın eksikleri ve olması gereken artılarını artırmak istiyoruz. Sayın Türkmenoğlu'nun biz yönetim kuruluna uygulattığı en önemli kurallardan biri de 'talepler konusunda yanıltıcı cevaptan kaçınmak ve gerçekçi söylemin gelişmesini sağlamak' olmuştur. Bugüne kadar bu kuralı uyguladık. Tabi verdiğimiz gerçekçi cevaplar karşısında kırılanlar, üzülenler ve bizleri kötüleyenler oluşmuş olabilir. Ancak bir süre sonra bizlerin kendilerini kandırmadığımızı vicdanlarına da kabullendireceklerdir."

PARTİMİZİN BÜYÜMESİNİ, GELİŞMESİNİ VE KURUMSALLAŞMASINI SAĞLADIK

Van İl Başkanlığı olarak 15 aylık süre içerisinde bir genel ve bir yerel seçim geçirdiklerini, bu iki yarıştan da Van'da partilerini başarılı çıkarmayı başardıklarını da sözlerine ekleyen Atacan, "Partimize mensup milletvekili ve belediye sayımızı artırmayı başardık. Daha önce 2 olan milletvekili sayımızı 3'e, 2 olan belediye sayımızı ise 7'ye çıkardık. Bu konuda Sayın İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu, siyasete yeni atılan yönetim kurulu mensuplarımıza çok değerli tecrübe ve birikimini aktararak katkıda bulunmuş, yol göstermiştir. Bu da hesapsız, idealist yaklaşımla başarının gelmesini sağlamıştır. Çıtamızı ve bakış açımızı çok yükselttik. Birçok kararımızda partimiz üyelerini korumayı ve partimize yeni üyeler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kalite yükselince siyaset içerisindeki zararlı ve şahsi menfaatleri için toplumu sömürmeyi hedefleyen asalak zihniyettekiler de ortalığa dökülmüş oldu. Artık fitne üreten ve partimize zarar veren siyasetçi kendisini düzeltmelidir" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Van