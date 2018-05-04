Ak Parti, Uşak'ta Seçim Startını Verdi

AK Parti Uşak İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapıldı, milletvekili aday adayları tanıtıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Milletvekilliği için Uşak'tan 30 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu aktaran Başkan Çakın, seçimlerde Uşak'ta 3 milletvekilliğini de kazanacaklarını söyledi.

Birlik beraberlik vurgusunda bulunan Çakın, "Seçim gününe kadar il genelinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Partimizin çalışmalarını milletimize en iyi şekilde anlatacağız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız başta olmak üzere tüm partililere büyük görev düşüyor. Aday adaylarımızdan istirhamım adaylık süreci tamamlandıktan sonra bile çalışmalara destek olmaları." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise, partisinin seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek ilk günkü heyecanla çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıldı.

Açılışın ardından İsmetpaşa Caddesi üzerinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşün ardından bir düğün salonunda milletvekili aday adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda milletvekili aday adayları tek tanıtıldı.