AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, Bahadır köyünü ziyaret etti AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Güneş, köy konağında vatandaşlarla sohbet etti. Güneş, Muhtar Kader Metin'e ve kendisini ağırlayan Bahadırlılara teşekkür etti.

Milletvekili Güneş'e, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz AK Parti İlçe Başkanı Eşref Çelik, İl Genel Meclisi üyeleri Abdulkadir Kılınç ve Ali Dinç de eşlik etti.

Kaynak: AA