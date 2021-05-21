AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, Akşener'in Erdoğan'dan özür dilemesini istedi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik benzetmesi nedeniyle özür dilemesini ve "haddi aşan açıklamalar" olduğunu beyan etmesini istedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik benzetmesi nedeniyle özür dilemesini ve "haddi aşan açıklamalar" olduğunu beyan etmesini istedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında can kayıplarının 250'ye ulaştığını anımsattı. İsrail'in emperyalist politikalarını sürdürürken, dünya devletlerinden ses çıkmadığına işaret eden Güneş, özellikle ABD'nin, bu olaylar karşısında Filistin'i suçlar nitelikteki açıklamalarının esef verici olduğunu söyledi.

İsrail'in haksız, hukuksuz Filistin saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 kez toplandığını, ABD'nin reddetmesi sonucu somut bir kararın çıkmadığını anlatan Güneş, İsrail'in zulmüne karşı sessiz kalınmasının, dünya devletlerinin ayıbı olduğunu kaydetti.

Güneş, İslamiyet'in hakim olduğu devletleri yöneten liderlerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar duyarlı, hassas olmadığını, bu nedenle Filistin'in haklarının korunamadığını vurguladı. Filistin'e karşı yapılanların Müslüman ülkelerin bir ayıbı olduğuna dikkati çeken Güneş, Müslümanların bir araya gelmemesi durumunda İsrail'in bu eziyetinin, işgalin devam edeceğini ifade etti.

Güneş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik benzetmelerinin de akla ziyan bir durum olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Netenyahu'ya benzetilmesine bir başka yerde şahit olsak bunu ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanları yapar derdik, PKK gibi terör örgütleri yapar diye düşünürdük. Böyle bir açıklamanın Sayın Akşener'den gelmesi, bizi son derece şaşırttı, üzdü. Akşener'in imanından, Müslümanlığından, devlet sevgisinden herhangi bir şüphemiz yok ama iç siyasete malzeme edilen bu açıklamaları kabul edilemez buluyoruz. Akşener'den, bu konuda Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi, haddi aşan açıklamalar olduğunu beyan etmesini bekliyoruz. Bunu esefle kınadığımı belirtmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen