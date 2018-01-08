AK Parti Uşak İl Kongresine Doğru

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, ilk kongresinde aday olacağını açıkladı.

Çakın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 20 Ocak'ta yapılacak il kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kongre sürecinin önemine değinen il başkanı Mehmet Çakın, genel merkezin olur ile 4 aydır il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek kongrede il başkanlığına aday olacağını söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Çakın şöyle konuştu:

"Partimiz siyasi hayata başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize taahhüt ettiği ve bugün yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, refah toplumu, kalkınma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamını siyasi yolculuğunun ve büyük başarı hikayesinin bir destanı olarak gerçekleştirmektedir. 2019 seçimlerinden başarıyla çıkmak, milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaştırmak ter arzumuz.

Kongrelerimiz tüm vesayet kalıntılarının, FETÖ'nün, milletimize musallat olan tüm musibetlerin tasfiye edilmesinin kaynağıdır.

Kongrelerimiz yeni Türkiye yolunda atılacak adımların, gerçekleştirilecek mimarinin meşrutiyet kaynağıdır.

Kongrelerimiz öncü Türkiye'nin, tam demokrasinin, yükselen ekonominin, eşit vatandaşlığın, millet-devlet muhabbetinin kaynağıdır." dedi.

Kongrenin AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşeceğini ifade eden Çakın, tüm partilileri kongreye davet etti.