AK Parti Uşak İl Başkanlığı üyeleri, 28 Şubat'ı kınadı

UŞAK (AA) - Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in de bulunduğu AK Parti Uşak İl Başkanlığı üyeleri, 28 Şubat'ı basın toplantısıyla kınadı.

AK Parti'nin 81 ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamaları kapsamında partinin Uşak İl Başkanlığında da toplantı düzenlendi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yaptığı konuşmada, 28 Şubat darbesini geçmişte alkışlayanların bugün adeta "demokrasi havarisi" kesildiğini söyledi.

Süreçte "ikna odaları" kuranların "demokrasi getireceğiz" diyen partilerde milletvekilliği yaptığını aktaran Güneş, "28 Şubat gibi darbeler sadece o günkü hükümete yapılmış darbeler değildir; tüm topluma, millete ve ülkenin geleceğine karşı yapılmış darbelerdir. Bu darbeler neticesinde ülkemiz yıllar kaybetmiştir. Gençlerimiz yıllar kaybetmiştir. Allah'a hamdolsun ki, AK Parti iktidarlarında bu darbelere gerekli tüm cevaplar verilmiştir."

Türkiye'nin yarınını inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Güneş, "Bu ülkenin yarınlarını inşa etmek için Cumhur İttifakı elinden gelen gayreti göstermektedir. Bundan sonra da gösterecektir. Karşı tarafta kaç kişinin olduğu çok önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin geleceğini düşünen bu taraftaki kişilerin sayısı. Bizim şimdiye kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızla beraber yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise 28 Şubat'ın milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüğe yapılan fiili bir darbe olduğunu vurguladı.

28 Şubat'ın motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden aldığını aktaran Tuğrul, "Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz bir var olduğumuz sürece devam edecek. 28 Şubat için 1000 yıl sürecek diyenler unutmasın ki, 28 Şubat 1000 yıl sürmedi ama biz 28 Şubat'ı 1000 yıl geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız. Demokrasimize ve milli irademize her zaman sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.