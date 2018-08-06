AK Parti Uşak İl Başkanı Çakın Açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nın yeni atılımları beraberinde getireceğini bildirdi.

Çakın, yaptığı yazılı açıklamada, 100 Günlük İcraat Programı'nın Türk ekonomisi ve yatırımlar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin güven tazelediğini kaydeden Mehmet Çakın, kurulan yeni hükumetin bir çok alanda yeni atılımlar yapacağını ifade etti.

Türkiye'nin önüne koyduğu hedeflere büyük kararlılıkla ilerlediğini kaydeden Çakın, şunları bildirdi:

"Yeni sistemin hayata geçmesiyle çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 100 günlük eylem planını açıkladı ve ülkemiz üzerinde kimsenin oyun çeviremeyeceğini duyurdu. Türkiye eskiye nazaran daha da güçlenecek, hedeflerini ve taahhütleri yerine getirecektir. Bizler de Türkiye'nin ortaya koyacağı hedefler için elinden geleni yapan birer AK Parti neferleri olacağız.100 Günlük İcraat Programı yeni atılımları beraberinde getirecek. Ekonomimiz güçlenecek, refah seviyesi artacaktır."