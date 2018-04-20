AK Parti Uşak İl Başkanı Çakın Açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlere parti teşkilatları olarak hazır olduklarını bildirdi.

Başkan Çakın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerinde Cumhur ittifakının kentte ve ülke bazında birinci olacağını ve istikrarın süreceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün erken seçim talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte değerlendirildiğini ve seçim kararı alındığını aktaran Çakın, şunları kaydetti:

"Partimiz Türkiye'nin çok köklü sorunlarını çözmüş, iç ve dış mihrakların oyunlarına rağmen milletin desteği ile her seçimden alnının akıyla çıkmıştır. 16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucunda milletimiz, çift başlılığın sona ermesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemiyle istikrarın kalıcı hale gelmesini sandıkta onaylamıştır. Yasalar gereği sistemin uygulanması ve eksiklerin giderilmesi için erken seçim gündeme gelmiştir ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 24 Haziran 2018 günü için karar kılmıştır. Bu kararın Uşak ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

AK Parti Uşak İl ve ilçe teşkilatları olarak seçime hazır olduklarını vurgulayan Çakın, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur ittifakı, ülkesini seven ve milli düşünenlerin bulunduğu saftır. Terör ve uzantılarından uzak, sadece vatan ve millet sevdalılarının yer aldığı Cumhur ittifakı, gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse milletvekilliği seçiminde en yüksek oyu alarak, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atacaklardır. AK Parti Uşak il ve ilçe teşkilatları olarak, 24 Haziran seçimlerinde üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Teşkilatımız seçimlere hazırdır ve takvim açıklanır açıklanmaz çalışmaları en verimli şekilde yerine getirecektir."