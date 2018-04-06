AK Parti Uşak İl Başkanı Çakın Açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, Türkiye ekonomisinin dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğunu söyledi.

Başkan Çakın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Pazar günü AK Parti Uşak Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağını söyleyen Çakın, tüm partilileri kongreye davet etti.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Çakın, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakın, "Ülkemiz içinden geçtiği büyük zorluklara rağmen geçtiğimiz sene yüze 7.4 büyüyerek G20 ülkeleri arasında birinci, dünyada da ikinci en hızlı büyüyen ülke konumuna gelmiştir. Bu ülkemizin yaşamış olduğu 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı her türlü sıkıntıya, probleme, baskıya rağmen başka hiç bir ülkenin başaramadığı önemli ve büyük bir başarıdır. Aynı zamanda ülkemiz geçtiğimiz ay 15 milyar dolar ihracat rakamıyla bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük aylık ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu da göstermektedir ki ülkemiz içeride ve dışarıda büyük bir ekonomik mücadele ve zafer elde etmektedir. Bizler hükümetinizin almış olduğu tedbirler vermiş olduğu teşviklerle sanayicimizin çok daha büyük yatırımlar yapacağına çok daha fazla istihdam sağlayacağına ve ihracatımızı hedeflerimiz doğrultusunda en yüksek noktaya getireceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.