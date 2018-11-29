AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Uşak oldu. Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu. Peki, AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı olan Mehmet Çakın kimdir? Mehmet Çakın kaç yaşındadır? Mehmet Çakın nerelidir? Mehmet Çakın hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

Mehmet Çakın, 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören Çakın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

EVLİ ve 2 ÇOCUK BABASI

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Mehmet Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Çakın, evli ve iki çocuk babasıdır.

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLİYOR

İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Mehmet Çakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Uşak belediye başkan adayı oldu.