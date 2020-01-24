AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

24.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:49

AK Parti Genel Merkezi tarafından bir süre önce Ali Özer'den boşalan AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Oğuz Kahraman düzenlenen törenle partiyi eski başkan Ali Özer' den devraldı.



Ürgüp AK parti eski ilçe Başkanı Ali Özer " Partimiz adına ilçemizde elimizden gelen her türlü hizmeti yapma gayretinde olduk. Bize gerekli desteği veren herkese teşekkür ediyorum. Bu göreve getirilen Oğuz Kahraman Başkanıma ve ekibine de başarılar dilerim" dedi.



Eski yönetimden görevi devralan yeni İlçe Başkanı Oğuz Kahraman "Ak parti Ürgüp İlçe Teşkilatından bu kutlu görev, İl Başkanımızın, Milletvekillerimizin ve genel merkezimizin takdiri ile şahsıma tevdi edildi. Bu kutlu görevi yüklenerek yeni yönetimimizle birlikte güzel ilçemiz Ürgüp'ümüze hayırlı hizmetler yapma gayreti içerisinde olacağız. Yeni yönetimimizle, Belediye başkanımız, Meclis üyelerimiz ve il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte Sürekli istişare ile Ürgüp'ümüze daha fazla hizmetler getirmenin peşinde olacağız." dedi.



Devir teslim törenine AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Ali Özer, Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, partililer, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA