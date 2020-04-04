AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Kahraman, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor
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AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Kahraman, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, korona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.

04.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:44
AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Kahraman, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, korona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından dolayı alınan önlemler aralıksız devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman yapmış olduğu açıklamada " Gerek şahsım gerek teşkilatlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızı arayarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. İlçe merkezi ve köylerde bulunan 65 yaş üstü büyüklerimizi telefonla arayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Görüşmelerimizde büyüklerimizin hal, hatırlarını sorarak onlardan gelen talepleri alıyoruz. İlçe genelimizde başta Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlar virüs salgınının yayılmaması konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz resmi kurumlarca yayımlanan talimatlara uymaları ve dikkatli olmalarıdır. Şuana kadar ilçemizde herhangi bir sorun olmadı inşallah bundan sonra da olmayacaktır. Vefa Sosyal Destek ekipleri aktif olarak görevlerine devam etmektedir, bugün itibari ile de ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EIKP) kapsamında verilen 1.000 TL yardım ülke genelinde Bakanlığımız tarafından Düzenli Merkezi Yardımlar kapsamında hak sahiplerine görevli memurlarca elden teslim edilmiş ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz milletinin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli hassasiyetleri gösteren İlçe Kaymakamımız Mehmet Maraşlı'ya, Ürgüp Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk'e, Ortahisar Belediye Başkanımız Mustafa Ateş'e ve vefa sosyal destek grubu personellerine teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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