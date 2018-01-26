AK Parti Uğur Çelenk ile Devam Edecek

AK Parti Ordu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi öncesi İl Başkanı'nın kim olacağı konusu açıklığa kavuştu. AK Parti Genel Merkezi, Uğur Çelenk'in yeni dönemde de İl Başkanı olmasına karar verdi.

İl Başkanları toplantısı için Ankara'da bulunan AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, toplantının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Uğur Çelenk'in yeni dönemde de AK Parti Ordu İl Başkanı olmasına karar verildi.

Uğur Çelenk, kararı sosyal medya sayfasından duyurdu. Çelenk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş ile yaptığımız görüşme neticesinde Ak Parti 6. Olağan Kongre sürecinde Ordu İl Başkanı olarak devam etmem yönünde karar verilmiştir. Bu süreçte şahsıma vermiş oldukları destekleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, Milletvekillerimiz Sayın Oktay Çanak, Sayın Metin Gündoğdu ve Sayın Ergün Taşçı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a, Tüm İlçe Belediye Başkanlarımıza, tüm İlçe Başkanlarımıza, İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, tüm meclis üyelerimize ve teşkilatımızda görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları İl ve İlçe Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine EKM ve YKM Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, tüm Mahalle Başkanlarımıza ve yönetimlerine velhasıl tüm parti mensuplarına ve Ordu halkına Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileklerimle şükranlarımı sunuyorum." - ORDU