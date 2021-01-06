AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
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AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak

06.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:52
AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak

AK Parti, 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti, 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusu yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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