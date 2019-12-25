AK Parti Tunceli İl Başkanlığından çocuklara destek

25.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:34

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, kent genelinde belirlenen 100 çocuğa kışlık bot hediye etti

AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kent genelinde sosyal sorumluluk çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Mahalle başkanları aracılığıyla tespit edilen evleri "Çay Sizden Sohbet Bizden" ve "Gönüllere Misafiriz" projeleriyle ziyaret etmeye devam ettiklerini belirten Tek, "Bugünde belirlenen 100 öğrenci kardeşimize iş insanı Hakan Özer'in destekleriyle kışlık bot hediye ettik. Sayın Özer'e teşekkür ediyor, öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile planlamalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA