AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı"

21.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:08

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun TBMM'de Tunceli'ye yapılan yatırımların zayıf olduğu yönündeki ifadesine ilişkin, "Tunceli'ye hizmet gelmemesinin en büyük nedeni terör iken terörünün panzehiri olan huzuru Tunceli AK Partili hükümetler döneminde yaşamıştır." dedi.

Fatih Tek, yaptığı yazılı açıklamada, önceki yıllarda teröristlerce kentte yolların kesildiğini ve araçların yakıldığını anımsattı.

Artık teröristlerin başlarını dahi kaldıramadığını ifade eden Tek, şunları kaydetti:

"Çünkü Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun güvenliği başta olmak üzere huzur şehrimizi hainlerden korumak İçin güvenlik kuleleri yapıldı. Şimdi ise sıra kara yolumuza geldi. İnşallah kara yolumuzda en kısa zamanda tamamlanacak. Tunceli'ye hizmet gelmemesinin en büyük nedeni terör iken terörünün panzehiri olan huzuru Tunceli AK Partili hükümetler döneminde yaşamıştır. Tunceli'de yaşayan halkımızda çok iyi bir şekilde biliyor ki Tunceli'de çok iyi işler yapıldı. Gün yapılan yatırımları görmezden gelip yedi taş oynar gibi taşları bozma dönemi değildir. Gün, Tunceli için hep birlikte hizmet yolunda çalışma dönemidir."

Tek, CHP milletvekilleri başta olmak üzere kentte sunulan hizmetleri yerinde görmek isteyenleri il başkanlığı olarak misafir etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA