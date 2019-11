AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, Ovacık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

06.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:35

Ovacık ilçesini ziyaret edip vatandaşlarla buluşan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, talepleri, önerileri ve şikayetleri not alıp gitmediklerini, çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.



AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, beraberinde Teşkilat Başkanı Taylan Balca, Seçim İşleri Başkanı Erhan Öz, İlçe Koordinatörü Yusuf Akbayır, Yerel Yönetimler Başkanı Atilla Ayhan ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Uçar'la Ovacık İlçesini ziyaret etti. Ziyarette Tek, İlçe teşkilatı ve Ovacıklı vatandaşlarla bir araya geldi.Tek ayrıca, trafik kazası sonucu Munzur Çayına düşüp 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu'nun babasıyla da görüştü.



Tunceli'de terörün bittiğini belirten İl Başkanı Fatih Tek,"Bizler Tunceli'de çok zor koşullarda siyaset mekanizmasını işlevsel kılmaya çalıştık. Dün bizlere zorluk çıkaranlar bugün bizleri zorluk olarak görüyorlar. Çünkü bizler her türlü tehdit ve zorbalığa karşı işte bugün bu alanı dolduran sizler sayesinde bu zalimlere en büyük cevabı verdik vermeye de devam ediyoruz. Bugün bizler değil sizler konuşacaksınız. Bizler dinleyeceğiz. Defalarca kez Ovacık İlçemize geldik sizleri dinledik. Taleplerinizi, önerilerinizi ve şikayetlerinizi not alıp gitmedik, çözülmesi için elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz"dedi.



Her daim hizmet edebilmenin mücadelesini verdiklerini anımsatan Tek,"Kutlu yürüyüşümüzün kutlu çabasını gerçekleştirebilmek adına bugün buradayız. Halka hizmet, hakka hizmettir deyip 17 yıldır AK Parti olarak ilk gün ki aşkla hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu hizmet bayrağının en iyi şekilde Tunceli'de dalgalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Tunceli ailesi olarak bu yolda hep birlikte adım attığımız sürece Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Bu zalimlere bu fırsatı vermemek için her zamankinden daha fazla alanda olmalıyız. Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin bizlere emaneti olan Ovacık İlçemizde yöre halkımıza her türlü imkanı sunabilmenin mücadelesini vereceğiz"ifadelerini kullandı.



İlçe meydanında bir kıraathanede gerçekleşen halk buluşmasında vatandaşların talep ve önerileri dinleyen Tek, daha sonra beraberindekilerle Kaymakamı Selçuk Haskırış'ı da ziyaret etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA