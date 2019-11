AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, Ovacık ilçesini ziyaret etti

06.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:34

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in, Ovacık ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Fatih Tek, haziran ayında Munzur Vadisinde yoldan geçen bir yolcu otobüsünün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun babası Ali İbrahim Eroğlu, partililer ile vatandaşlarla ilçedeki bir kahvehanede araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tek, şunları kaydetti:

"Tunceli'de terör bitti. Bizler Tunceli'de çok zor koşullarda siyaset mekanizmasını işlevsel kılmaya çalıştık. Dün bizlere zorluk çıkaranlar bugün bizleri zorluk olarak görüyorlar. Çünkü bizler her türlü tehdit ve zorbalığa karşı işte bugün bu alanı dolduran sizler sayesinde bu zalimlere en büyük cevabı verdik vermeye de devam ediyoruz. Bugün bizler değil sizler konuşacaksınız, bizler dinleyeceğiz. Defalarca kez geldik Ovacık ilçemizde sizleri dinledik, taleplerinizi, önerilerinizi ve şikayetlerinizi not alıp gitmedik. Çözülmesi için elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz."

Her zaman halka hizmet için çalıştıklarını belirten Tek, "Halka hizmet, hakka hizmettir deyip 17 yıldır AK Parti olarak ilk günkü aşkla hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu hizmet bayrağının en iyi şekilde Tunceli'de dalgalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Tunceli ailesi olarak bu yolda hep birlikte adım attığımız sürece Allah'ın izniyle önümüzde hiç bir güç duramayacaktır. Bu zalimlere bu fırsatı vermemek için her zamankinden daha fazla alanda olmalıyız. Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin bizlere emaneti olan Ovacık ilçemizde yöre halkımıza her türlü imkanı sunabilmenin mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tek, Kaymakam Selçuk Haskırış'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaynak: AA