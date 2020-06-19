AK Parti Tunceli'de "AK Veli" uygulaması ile öğrencileri sınava taşıyacak
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AK Parti Tunceli'de "AK Veli" uygulaması ile öğrencileri sınava taşıyacak

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın "AK Veli" uygulaması ile talep eden öğrencileri sınav yerlerine ücretsiz taşıyacağı bildirildi.

AK Parti Tunceli'de
19.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:12

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın "AK Veli" uygulaması ile talep eden öğrencileri sınav yerlerine ücretsiz taşıyacağı bildirildi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada;" Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli İl Başkanlığı Basın, Proje ve Sosyal Etkinlikler Ofisi olarak 2017 yılında başlattığımız AK Veli uygulamasını bu yıl pandemi dönemi dolayısıyla Liselere Geçiş Sınavı'na girecek kıymetli öğrencilerimiz içinde uyarlamayı zaruri gördük. İlimizde sınav günü gerek toplu taşıma araçlarında gerekse minibüslerde rehavete kapılmayın anlayışını pratikte esas almak ve üzerimize düşen görevi sahiplenmek amacıyla AK Parti Tunceli ailemiz içerisinden sınava girecek öğrencilerin talepleri doğrultusunda kıymetli öğrencilerimizin ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. İl Başkanımız Fatih Tek'in talimatları doğrultusunda AK Veli uygulamamız ile siz değerli öğrencilerimize dönük çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şimdiden başarılar dileriz. Herşey gönlünüzce olsun"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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