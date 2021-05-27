Siirt, Şırnak, Mardin ve Bingöl'de 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildi

Siirt, Şırnak, Mardin ve Bingöl AK Parti il teşkilatları, basın açıklamasıyla 27 Mayıs 1960 darbesini protesto etti.

Siirt, Şırnak, Mardin ve Bingöl AK Parti il teşkilatları, basın açıklamasıyla 27 Mayıs 1960 darbesini protesto etti.

AK Parti Siirt İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Seher Tanık, parti binası önünde yaptığı açıklamada,Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını ve bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini söyledi.

Hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle 27 Mayıs 1960'da gerçekleştirildiğini belirten Tanık, "Milli iradeyle arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı." dedi.

Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyetin demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını aktaran Tanık, bu yöneticilerin mizansen yargılamalarla hukuk dışı bir şekilde darağacına gönderildiğini vurguladı.

Tanık, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur."

Şırnak

AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ozan Ertaş da parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, üzerinden yıllar geçse de darbeci zihniyetlerin varlığının 15 Temmuz'da benzer bir senaryo ile sahneye konulduğunu söyledi.

Ertaş, şöyle konuştu:

"Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak mührünü tarihe derç etmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz."

Mardin

AK Parti Mardin İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Yaser Akdağ ise parti binası önünde, Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'da Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutuklanmasının, ardından idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyetin varlığını devam ettirdiğini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"En son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

Bingöl

AK Parti Bingöl İl Başkan Yardımcısı Muhittin Değişmen de yaptığı yazılı açıklamada, milletin darbecilere en büyük dersi verdiğini belirtti.

Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyetin antidemokratik yollarla yönetime el koyarak ve mizansen yargılamalarla hukuk dışı şekilde seçilmişlerin darağacına gönderildiğine dikkati çeken Değişmen, şunları kaydetti:

"Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

Her türlü vesayete karşı var olan mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini aktaran Değişmen, "Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık