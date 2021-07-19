AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kurban Bayramı'nı kutladı
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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kurban Bayramı'nı kutladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kurban Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cora, mesajında, Kurban Bayramı'nın Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyerek, herkesin huzur içinde güzel bir bayram geçirmesini temenni etti.

Bayramda da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizen Cora, "Salgına karşı en büyük silahımız aşılama. Aşılamada 18 yaşa kadar düştük. 18 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımız aşı olmalıdır. Yerli aşımız TURKOVAC??????? da yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cora, Türkiye'nin aşılamada iyi durumda olduğuna da dikkati çekerek, "Hem kendimiz hem yakınlarımızın sağlığı için aşı olmalı; maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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