AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan, Selçuk Bayraktar'a destek Açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek verdi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Bayraktar'ı asılsız iddialarla eleştirdiğini savunarak, "Bir vatan evladı destan yazıyor. Bir ülkenin makus talihinin değişmesine bilgi birikimi ve üstün kabiliyeti ile katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın, tam bağımsız müreffeh bir Türkiye için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Cora, İHA ile SİHA'lar ile terörün üzerine kabus gibi çöküldüğünün altını çizdi.

Cora, Bayraktar'ın siyaset üstü bir işle meşgul olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gel gör CHP'nin iftiralarına maruz kalıyor. Motivasyonunu bozmak istiyorlar. Cevap verirken bile haya ediyor. Ama muhataplarında ne haya ne ar var. Dün Nuri Demirbağ, Vecihi Hürkuş, bugün ise Selçuk Bayraktar. Asla yılmayacağız. Bu sefer engel olmayacaksınız."

Kaynak: AA