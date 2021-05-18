AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 19 Mayıs'ı kutladı Açıklaması
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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 19 Mayıs'ı kutladı Açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 19 Mayıs'ı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cora, mesajında, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs'ın millet için iftihar kaynağı olduğunu vurgulayan Cora, şu değerlendirmede bulundu:

"19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz."

Cora, "Bizim gençlerimiz, asımın nesilleridir." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Yemen'de, Kudüs'te, Kut-ül Amare'de, Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da, Gaziantep'te, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Karabağ'dan Libya'ya kadar her yerde gençlerimiz vardı. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse, bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de asımın nesli olan gençlerimizdi. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler bizim gençlerimizdi. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar bizim gençlerimizdi. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesidir."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Cora, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı korumak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanları rahmetle yad ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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