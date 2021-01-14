AK Parti Trabzon Milletvekili Günnar CoronoVac aşısını yaptırdı

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlanıp "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Diş hekimi ve ortodonti uzmanı olan Günnar, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odasında aşı yaptırdığını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun zamandır etkisini gösteren ve alışkanlıklar ve sosyal yaşantıda köklü değişikliklere neden olan Kovid-19 hastalığıyla mücadelede bugün itibarıyla çok önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Günnar, "Hastalığın tamamen bitmesi ve yeniden eski günlerimize dönebilmemizde maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanın yanı sıra aşılama en etkili yöntem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Günnar, ilk etapta sağlık çalışanlarının aşı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonra da Sağlık Bakanlığımızın programı kapsamında öncelik sırasına göre toplumumuzun geri kalan kısmının aşılanması sonunda inşallah bu hastalıktan kurtulacağımıza inanıyorum. Akrabalarımız, dost ve arkadaşlarımız olmak üzere hemşehrilerimizle yeniden bir araya gelerek sıcak ve samimi ortamlarda sohbet edeceğimiz, hoş vakit geçireceğimiz günlere kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyor, salgınla mücadelede cansiperane çalışan tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk