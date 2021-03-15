AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Ortahisar Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi
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AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Ortahisar Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi

15.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:06
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Ortahisar Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, eski Avni Aker Stadının yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, eski Avni Aker Stadının yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi olacağına işaret eden Cora, Ortahisar Millet Bahçesi'nin vatandaşların hem nefes alabileceği hem de içerisinde bulunan spor alanları ile gençlerin sporunu yapabilecekleri bir yer olacağını ifade etti.

Cora, Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilde 81 milyon metrekare alana millet bahçesi kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimiz, milletimizin yeşille buluşacağı, hoş zaman geçirebilecekleri, çeşitli etkinlikler yapılabilecekleri harika yerler oluyor. Ortahisar Millet Bahçemiz de Trabzon'un geçmişine uygun güzel bir eser oldu. Ayrıca içerisindeki buz pateni alanı, kaykay alanları spor anlamında gençlerimizin buraya daha çok gelmesini sağlayacak çok önemli bir dokunuş oldu. İçerisindeki millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları burayı çok daha cazip hale getiriyor."

Ortahisar Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Cora, "Çok yakın zamanda hizmete açılacak. Bu eseri şehrimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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