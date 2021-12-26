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AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, muaythai dünya şampiyonu Bektaş'ı ziyaret etti

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, muaythai dünya şampiyonu Bektaş'ı ziyaret etti
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Büyükler ve 23 Yaş Altı Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Tuğçe Bektaş'ı evinde ziyaret etti.

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TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Büyükler ve 23 Yaş Altı Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Tuğçe Bektaş'ı evinde ziyaret etti.

Cora, başarısından dolayı tebrik ettiği Bektaş'ın, Tayland'da altın madalya kazanarak kendilerini gururlandırdığını belirterek, bir sonraki şampiyona ve diğer turnuvalarda yeni zaferler beklediklerini ifade etti.

Milli sporcu ve ailesiyle bir süre sohbet eden Cora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tanışmak isteyen Bektaş'ı TBMM'ye davet etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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