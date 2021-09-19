AK Parti Trabzon Milletvekili Cora Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiğini hatırlatarak, 19 Eylül'ün vatanın ve milletin birliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan gazilerin şeref ve şan günü olduğunu belirtti.

Gaziler Günü'nün önemine değinen Cora, "Şehitlik ve gazilik milletimiz için şereflerin en yücesidir, hiçbir maddi değerle ölçülemez. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de cennet vatanımız, iç ve dış mihrakların saldırı ve tehditlerine maruz kalmaktadır. Hiç şüphesiz ülkemize ve milletimize yapılan bu saldırıların amacı Türkiye'yi geriletmeye, yolundan alıkoymaya ve mevcut hedeflerinden saptırmaya yöneliktir." ifadelerine yer verdi.

Cora, Türkiye'yi parçalamaya, ekonomiyi zayıflatmaya, demokrasiyi kesintiye uğratmaya, siyasal hayatı ortadan kaldırmaya yönelik yapılan planlı saldırılara milletin asla boyun eğmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dik durmuştur. Bizler, şehitlerimiz ve gazilerimizin bıraktıkları miras olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız aynı ruhla ve aynı düsturla yolumuza devam ediyor, istiklal ve istikbalimize yönelen tüm tehditlere karşı koyuyoruz."

Cora, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde gazilere yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini de aktardı.