AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, evi yanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu
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AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, evi yanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, evi yanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Yomra ilçesinde 2 evin yandığı mahallede incelemelerde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Yomra ilçesinde 2 evin yandığı mahallede incelemelerde bulundu.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin Demirciler Mahallesi'nde çıkan yangında evleri yanan Cemil Aktürk ve Vahit Ay'ı ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunduğunu belirtti.

Evleri yanan vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini ifade eden Cora, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz büyük bir felaket atlattı. Tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Burada büyük bir felaket atlatıldı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın sonucu evler kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu. Vatandaşlarımızın yarasını kısa sürede saracağız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerini iletiyor."

Cora'ya, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ve ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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