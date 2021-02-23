AK Parti Trabzon Milletvekili Cora: "CHP'nin derdi hizmet yapmak değil"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP'nin derdi hizmet yapmak değil, nerede bir sorun varsa o sorunu kaşıyacak yaklaşımları ortaya koymaktır.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP'nin derdi hizmet yapmak değil, nerede bir sorun varsa o sorunu kaşıyacak yaklaşımları ortaya koymaktır." dedi.

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde verdiği vaatleri eleştiren bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Siyasetin, konuşmak değil icraat yapmak, millete hizmet etmek olduğunu söyleyen Cora, Trabzon'un, AK Parti'ye en güçlü desteği veren illerden olduğunu belirtti.

Cora, kentte ulaşım, sağlık, eğitim, spor, sanayi ve kentsel dönüşümde devasa yatırımlar yaptıklarını, ulaşımda 73 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 262 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.

Karadeniz Sahil yolunun tamamlandığını, yıllarca sürüncemede bırakılan Tanjant yolunu trafiğe açtıklarını, Erdoğdu yolunu duble yol yaparak, trafik keşmekeşliğini sona erdirdiklerini anlatan Cora, yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde bir yatırım olan Trabzon'un güney aksındaki yerleşim yerlerini rahatlatacak Kanuni Bulvarı'nın çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Cora, "CHP'liler yalnızca yeni Zigana yolunda yapılmakta olan tünele girse, AK Parti'nin devasa projeleri nasıl gerçekleştirdiğini çok net şekilde görebilirler. Ama onların derdi hizmet yapmak, yapılan hizmetleri görmek değil. Nerede bir sorun varsa o sorunu kaşıyacak yaklaşımları ortaya koymaktır." dedi.

CHP'li Kaya'nın, Trabzon'a geldiğinde yenilenen iç hatlar terminalini gördüğünü, parti binasına giderken meydandaki dönüşümü fark ettiğini ancak bunu dile getirmekten çekindiğini söyleyen Cora, "Artık evindeki çöp denize dökülmüyor. Musluğundan temiz su akıyor. Doğal gaz ile ısınıyor. Köyündeki evine ayakları çamura değmeden gidebiliyor. Bir de AK Parti'yi eleştiriyor. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla siyaset yaparak her bir vatandaşımızın sosyal refah düzeyini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un, bir eğitim şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sağlık şehri olduğunu ifade eden Cora, sağlık yatırımlarıyla artık hastaların, Trabzon'dan Ankara'ya gelmek zorunda kalmadıklarına dikkati çekti.

Cora, Trabzon'da 41 bin 461 kişilik Akyazı Stadyumu ve Spor Kompleksi, 7 bin 500 kişilik Hayri Gür Kapalı Spor Salonu, tenis kortları ile Akçaabat Atletizm Sahası'nın, AK Parti döneminde yapıldığını belirtti.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin de Trabzon'da kurulduğunu, her bir ilçedeki toprak sahaların çim sahaya dönüştüğünü, yüzme havuzu sayısını artırdıklarını anlatan Cora, şöyle devam etti:

"Şimdi diyecekler ki 'Fabrika mı yaptınız?' Fabrika da yaptık. Arsin Organize Sanayi Bölgesi tam kapasiteyle çalışıyor. Beşikdüzü ve Akçaabat Şinik (OSB) Organize Sanayi Bölgesi'ni biz devreye soktuk. Vakfıkebir OSB de yeni fabrikaların kurulması için alt yapı yatırımları devam ediyor. Bu OSB'lerdeki birçok fabrika, şu an ürettikleri ile onlarca ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Arsin Endüstri Bölgesi ve Yatırım Adası için özel bir kanun çıkardık. Deniz üzerine kurulacak yatırım adası için sondaj çalışmaları devam ediyor. Alt yapı ihalesi için proje çalışmaları devam ediyor. Fındık artık değerini buluyor. Balık ihracatında lider kent olduk."

Cora, AK Parti döneminde kentsel dönüşüm kapsamında da önemli işler yaptıklarını, TOKİ'nin 8 bin 500 konut ürettiğini, Ayasofya'nın etrafının mezbelelikten kurtarıldığını, Tabakhane ve Zağanos derelerinin çevresinin temizlendiğini anlattı.

Çok büyük maliyetle başlanan Çömlekçi kentsel dönüşümünün devam ettiğini, TOKİ tarafından ihalesinin gerçekleştirildiğini, kısa sürede de tamamlanacağını bildiren Cora, "Bir taraftan da kamulaştırma işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Akçaabat'ta Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Avni Aker'in yerine yapılan Millet Bahçesi de tamamlanmak üzere. Dile kolay 19 yılda toplam 35 milyar liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımız halen de devam ediyor." dedi.

Bir siyasetçi olarak hemşerilerine hizmet etmenin şerefinin başka olduğunu belirten Cora, şunları kaydetti:

"Sorun şu? CHP bunu nereden bilecek? Bir söz var, 'Men lem yezuk, bilmez yazık.' Tatmadı ki bilsin. Hizmet etmenin lezzetini tatmadı ki bilsinler. Şimdi Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu, 'yüzyıllık proje' diyorlar. Doğru diyorlar. Peki soruyorum, bu projeyle ilgili ilk somut adımı kim attı? Etüt projesi hangi dönemde ihale edildi. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan her Trabzon'a geldiğinde müjdelerle gelmiştir. Şehrimizi yatırımlara boğmuştur. Son ziyaretinde, demir yolu projesinin bu yıl tamamlanacağını, tamamlandıktan sonra gelecek yıl yapım ihalesinin gerçekleşeceğini ifade etmiştir. İfade nettir ve önemli bir sözdür. Defalarca söyledik yine söylüyoruz; Erzincan-Trabzon Demiryolu ne raftadır ne de araftadır. Herkes konuşur, AK Parti yapar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu