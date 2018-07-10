AK Parti Trabzon Milletvekili Balta: "Yeni Kabinemiz Hayırlı Uğurlu Olsun"

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Yeni yönetim sistemi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye için milat niteliğinde olduğunu belirterek yeni kabinenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "27. Dönem Milletvekilleri olarak hafta sonu TBMM'de yeminimizi yaptık. Yemin törenin ardından yeni dönemin ilk AK Parti Grup Toplantımızı da mecliste gerçekleştirdik. Dün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin edip kabinemizi açıkladı. Yeni dönemin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sadakatle bağlı, bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkan ve inanan herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Artık çok farklı bir yönetim, farklı bir Hükümet anlayışı ile yola devam edeceğiz" diyen Balta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanması, Hükümetimizin karar alma mekanizmalarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi en önemli avantajlar. Yeni yönetim ile Tüm Bakanlarımız ve Trabzon Milletvekillerimizle birlikte her alanda daha etkili ve hızlı icraatlara adım atacağız. Hep birlikte daha güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde her alanda yeni başarı hikayelerini yazacağı bir dönem var. Yeni yönetim sistemi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye için milat niteliğinde olacaktır. Bu dönemde hayata geçirilecek reformlarla ülkemiz ve Trabzon'umuz hedeflerine daha hızlı koşacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir Türkiye gerçekleşecek ve İnşallah Türkiye şahlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kabinede yer alan Trabzonlu isimlerin sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Balta, şunları söyledi:

"Yeni dönemin ilk kabinesinde görev alan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, ve tüm Bakanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimizin değerli üyelerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. Bu yeni dönemin ülkemize, milletimize, mazlumlara, İslam alemine ve insanlık ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin." - TRABZON