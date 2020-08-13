AK Parti Trabzon Milletvekili Balta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, AK Parti'nin milletten aldığı güç ile yola çıktığını belirterek, büyük reformlarla Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim ve değişime de imza attıklarını ifade etti.

AK Parti Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi tarihinde ülkeye çağ atlatan projelere imza atıldığını ve atılmaya da devam edeceğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"2023 vizyonunu kendisine temel prensip alarak güçlü Türkiye yolunda hızla ve yerinde adımlar atan AK Parti hükümetleri birbiri ardına attığı ciddi adımlar ve yatırımlarla gelişmenin, büyümenin ve kalkınmanın bir ve beraber olma ruhu içinde ortaya konulduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. AK Parti ülke sevdasını, vatan aşkını en üst düzeyde hissedenlerin partisi olarak kuruluştan bugüne kadar hizmet siyasetinin adresi ve uygulayıcısı olmuş ve bu sayede milletin gönlünde taht kurmuştur."

Balta, her zaman milletle birlikte yürüdüklerine işaret ederek, "Sevdayla, tutkuyla, vatan aşkıyla 19 yıl önce çıktığımız zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz milletimizle durmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Başı dik, alnı ak, milletimizle adımlarımızı her zamankinden daha sağlam, daha güçlü, daha azimli bir şekilde atıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin her seçimden zaferle çıktığını belirten Balta, şöyle devam etti:

"Siyaset sahnesine çıktıktan sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olan AK Parti, sonrasında girdiği her seçimden de zaferle çıktı. Çok partili hayata geçildikten sonra en uzun süre tek başına iktidarda kalmayı başaran partimiz Türkiye'de siyasetin ana omurgasını değiştiren pek çok değişikliğe imza atmıştır. Hedef 2023 sloganıyla milletiyle el ele Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına durmadan ilerlemektedir. 2051 ve 2071 hedeflerimize de ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız."

Balta, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'li olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır. Bu sevda ile milletimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin. Milletin bağrından çıkan AK Parti'nin, AK sevdamızın kuruluşunun 19. yıl dönümünü en içten ve kalbi duygularımızla kutluyor, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar görev yapmış başbakanlarımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize, Trabzon il, ilçe, mahalle teşkilatlarımızda, seçim sandıklarımızda görev yapmış tüm dava arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerine ve Trabzonlu hemşehrilerime sevgi, saygı ve sonsuz teşekkürler ediyor, ebediyete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: AA