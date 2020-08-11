AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
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AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
11.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:14

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirterek, milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını ifade etti.

Sürmen, bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olduklarını,

yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sözde kanaat önderleri gibi duran bu gibi çevrelerin,

sanki hükümetimizin ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi

bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına

şahit olmaktayız.

Hem partimizin içinde hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir."

Sürmen, partideki kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır.

Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk."

Sürmen, basın açıklamasının sonunda, Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle andıklarını söyledi.

Basın açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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