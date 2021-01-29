AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek
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AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek

29.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:04
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, olağan kongrelerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, olağan kongrelerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilat olarak, Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilecek kongreye eksiksiz şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Kongrede oluşacak yönetimle Trabzon'un tüm sorunlarına çözüm oluşturabilecek bir iradenin ortaya çıkacağını vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Ortak akıl ile birlikte şehrimizin tüm dinamiklerini paydaşımız haline getirip vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin gerçekleşmesinde daha hızlı ve doğru kararlar alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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