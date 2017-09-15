AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi Açıklaması

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe kongrelerinin adeta bayram havasında geçtiğini bildirdi.



Revi, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe kongrelerinin geçen hafta sonu başladığını anımsatarak, kongrelere coşku ve heyecanın hakim olduğunu gözlemlediğini belirtti.



Kongrelerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Revi, "Beşikdüzü, Vakfıkebir, Araklı ve Hayrat'ta kongrelerimizi gerçekleştirdik. Mevcut başkanlarımız, yönetimlerini yenileyerek görevine devam ediyor. Görevi devreden arkadaşlarımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza da Allah'tan kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Revi, yarından itibaren Maçka ve Arsin ilçe kongreleri ile kongre takvimini işletmeye devam edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Genel merkezde yapılan görüşmeler neticesinde, üç dönem kuralından ve zorunlu sebeplerden dolayı değişime gideceğimiz ilçelerimizde adaylarımız belirlendi. Çaykara'da Muhammet Selçuk, Dernekpazarı'nda Abdullah Akgül, Sürmene'de Hüseyin Azizoğlu, Köprübaşı'nda Orhan Erdoğan, Çarşıbaşı'nda Hakan Kocaman, Tonya'da Cafer Köroğlu ve Şalpazarı'nda Zeki Çabuk başkan adayı olarak belirlendi. İlçelerimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayrağı, AK davanın bir başka neferine devredecek Temel Şimşek, Zeki Avni Usta, Aydın Bayraktar, Cevdet Karataş, Zekeriya Karaçengel, Mehmet Yakupoğlu ve Mehmet Topkara başkanlarımıza da AK Parti Trabzon teşkilatı adına şükranlarımı sunuyorum."



İlçe kongrelerinin adeta bayram havasında geçtiğine işaret eden Revi, "Biz büyük bir aileyiz ve bu aile içerisinde gerçekleşen değişimler bizleri kenetleyecektir. Bu bütünlük içerisinde kongrelerimizi gerçekleştirip 2019 hedeflerimize Allah'ın izniyle ulaşacağız. Kongrelerimiz şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.