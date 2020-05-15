AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığının kan bağışı kampanyası AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor.

AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali ile partililer, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda açılan çadırda bir araya geldi.

Günnar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın büyük başarılara imza attığını söyledi.

Bu süreçte vatandaşların da "Evde Kal" çağrısına kulak vererek destek olduklarını belirten Günnar, "Türkiye şu anda başarılı bir şekilde hastalıktan kurtulma aşamasında. Ancak bu süreçte hem Türkiye'de hem de dünya coğrafyasında mazlumlara hizmet eden Türk Kızılay'ı kan stoklarında ciddi bir erime söz konusuydu. Bu stokların acilen doldurulması gerekmektedir." diye konuştu.

Günnar, Kızılay'a destek olmak amacıyla AK Parti teşkilatlarının önemli bir çalışmaya imza attığını vurgulayarak, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Küçükali ise Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.

Başlattıkları kampanyanın dört gündür devam ettiğini aktaran Küçükali, yarın sona ereceğini de sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da bu zorlu süreçte kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dileklioğlu'nun da aralarında bulunduğu partililer kan bağışı yaptı.

Kaynak: AA